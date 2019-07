Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Rheinberg - Polizei codiert Fahrräder am "Niederrheinischen Radwandertag"

Rheinberg (ots)

Adresse angeben, Aufkleber mit Strichcode aufs Rad kleben, Fahrrad codiert! So einfach ist es, seinen Drahtesel vor Ganoven zu schützen. Davon ist Landrat Dr. Ansgar Müller überzeugt.

Er besuchte am Sonntag bei sonnigem Wetter den Stand der Polizei auf dem Marktplatz in Rheinberg. Dort hatten die Bezirksbeamten alle Hände voll zu tun und codierten viele Fahrräder und Pedelecs der Besucher des Niederrheinischen Radwandertages. Bereits 10 Minuten vor Beginn der Aktion, standen schon die ersten Radfahrerinnen und Radfahrer am Stand der Polizei.

Dr. Ansgar Müller ist selbst leidenschaftlicher Radfahrer. "Natürlich sind auch mein Pedelec und die Räder meiner Familie codiert.", so der Landrat.

Die Kreispolizei Wesel war auch an der Xantener Südsee vertreten. Dort hatten die Beamtinnen und Beamten ihren Pedelec-Simulator aufgebaut. Hier konnten die Besucher den sicheren Umgang mit den elektronisch unterstützten Rädern üben.

