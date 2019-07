Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Motorradfahrer und Pedelecfahrerin kollidieren

Xanten (ots)

Am Freitag, den 05.07.2019, gegen 16:55 Uhr befuhr eine 76-jährige Frau aus Xanten mit ihrem Pedelec den Holzweg von der Poststraße kommend in Fahrtrichtung Heinrich-Lensing-Straße. Zwischen den Einmündungen Am Leegen Berg und In der Delle beabsichtigte sie auf den linksseitigen Parkstreifen zu fahren. Ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Xanten befuhr den Holzweg in gleicher Richtung und überholte die Pedelec-Fahrerin als diese nach links abbiegen wollte. Hierdurch kollidierten die Verkehrsteilnehmer und verletzten sich beide schwer aber nicht lebensgefährlich. Sie mussten mit dem Rettungswagen in nahegelegende Krankenhäuser verbracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Holzweg zwischen den beiden Einmündungen für ca. 70 Minuten gesperrt und der Verkehr umgeleitet. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

