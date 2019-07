Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Mann widersetzte sich dem polizeilichen Platzverweis

Wesel (ots)

Ein 29-jähriger Mann aus Wesel war in der Nacht zum Sonntag Beteiligter einer körperlichen Auseinandersetzung am Kornmarkt. Nachdem der Streit beendet und der Sachverhalt polizeilich aufgenommen war, erhielt er einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach. Zur Durchsetzung des Platzverweises wurde er in Gewahrsam genommen und der Polizeiwache Wesel zugeführt. Hierbei leistete er Widerstand der durch die Polizeibeamten unterbunden wurde. Er wurde nach Ausnüchterung wieder entlassen.

