Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Altensteig- Im Einmündungsbereich zusammengeprallt

Altensteig (ots)

Eine 82-jährige Opel-Fahrerin hat am Sonntagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht. Sie wollte von der Oberen Talstraße kommend nach links in die Simmersfelder Straße abbiegen und übersah eine 46-jährige Dacia-Fahrerin, die auf der Landesstraße 351 abwärts in Richtung Altensteig unterwegs war. Beim Zusammenprall im Einmündungsbereich wurden beide Frauen leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro.

