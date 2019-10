Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (PF) Heimsheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Heimsheim (ots)

Unbekannte sind in der Nacht von Samstag auf Sonntag in ein Einfamilienhaus in Heimsheim eingebrochen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter zwischen 20.00 und 13.30 Uhr über ein Vordach und ein vermutlich offenes Fenster in das Haus in der Wartmauernstraße. Dort durchsuchten die Diebe anschließend mehrere Räume nach Wertgegenständen. Ob sie bei ihrer Suche nach Beute auch fündig wurden, ist noch unklar.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mühlacker unter 07041/96930 in Verbindung zu setzen.

