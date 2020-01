Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wehingen) Verkehrsunfall unter Alkohol 25.01.2020

Wehingen (ots)

Deutlich alkoholisiert war der 25-jährige Lenker eines Audi A3 mit ausländischer Zulassung, der am Samstagmittag gegen 11.30 Uhr die Kreisstraße 5904 aus Richtung Böttingen in Richtung Wehingen befuhr und auf der Gefällstrecke der Heubergsteige einen anderen Pkw überholte. Nach dem Überholvorgang fuhr der 25-Jährige zu schnell in der sich unmittelbar vor dem Ortseingang von Wehingen anschließenden Linkskurve, weshalb er nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort gegen die Leitplanken und eine Werbetafel stieß. Bei der Unfallaufnahme wurde die Alkoholisierung des Unfallverursachers festgestellt, weshalb ihm in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen wurde. Da der Tatverdächtige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, gab es keinen Führerschein in Verwahrung zu nehmen. Die Fahrt mit dem Audi hatte der 25-Jährige ohne Zustimmung der 24-jährigen Fahrzeughalterin unternommen. Die Fahrzeugschlüssel nahm er unberechtigt an sich. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Verkehrsunfall niemand.

