Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman) Arbeitsunfall 27.01.2020

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Ein 24-jähriger Arbeiter erlitt am Montag gegen 15.30 Uhr in einer Firma in der Bodanrückstraße einen Stromschlag, als er einen Elektrolytkondensator messen wollte. Nach der medizinischen Erstversorgung durch den Notarzt brachte ihn der Rettungsdienst vorsorglich zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Tatjana Deggelmann

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1014

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell