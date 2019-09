Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann aus Zülpich prellt Taxifahrer

Zülpich (ots)

Sa., 21.09.2019, 00.45 Uhr

In der Nacht zu Samstag ließ sich ein 66-jähriger Mann aus Zülpich mit einem Taxi von Köln nach Zülpich fahren. An seiner Wohnanschrift stieg der betrunkene Mann aus und verweigerte das Bezahlen des Fahrpreises. Darüber kam es zum Streit, der eskalierte, wobei der Trunkenbold den Taxifahrer angriff und die Windschutzscheibe des Taxis zertrümmerte. Ein zufällig vorbeikommender zweiter Taxifahrer wurde Zeuge des Vorfalls. Danach flüchtete der Täter in seine Wohnung und kam drohend mit einer Holzstange zurück. Durch die Polizei konnte der Mann in seiner Wohnung angetroffen und seine Personalien festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Betrug, Sachbeschädigung und Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell