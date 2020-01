Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung: Informationsveranstaltung in der Polizeiinspektion Leer/Emden

PI Leer/Emden (ots)

Am kommenden Mittwoch, den 15.01.2020, um 10:00 Uhr, findet im Gebäude der Polizeiinspektion Leer/Emden, Am Hafenkopf 2, 26789 Leer eine interne Informationsveranstaltung zum Thema "Sicherheit von Mandatsträgerinnen und -trägern sowie in der Öffentlichkeit stehenden Personen" statt. Zu dieser Veranstaltung hat der Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück, Herr Michael Maßmann, sowie der Leiter der Polizeiinspektion Leer/Emden, Herr Polizeidirektor Johannes Lind, Mandatsträgerinnen und Mandatsträger eingeladen, um Sie für dieses Thema zu sensibilisieren. Pressevertreterinnen und Pressevertretern wird ausschließlich im Nachgang der Veranstaltung die Möglichkeit gegeben, sich ebenfalls bei dem Polizeipräsidenten oder dem Inspektionsleiter über dieses Thema zu informieren. Hierzu können sich die Pressevertreterinnen und Pressevertreter im Gebäude der Polizeiinspektion Leer/Emden, Am Hafenkopf 2, 26789 Leer, ab 11:45 Uhr im vorgesehenen Presseraum einfinden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell