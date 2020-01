Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.01.2020

PI Leer/Emden (ots)

++ Brandermittlung ++ Verkehrsunfallflucht ++ Exhibitionistische Handlung ++ Verkehrsunfallflucht ++

Emden - Brandermittlung

Emden - Am gestrigen späten Abend, gegen 23:40 Uhr, wurden Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei zu einem Gebäudebrand in der Geerdswehrstraße gerufen. Beim Eintreffen der Polizei stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand. Die zehnköpfige Familie, die in dem Haus lebt, wurde durch den Brand nicht verletzt. Durch das Feuer wurde das Haus derart brandbeschädigt, dass die Familie bei Angehörigen unterkommen musste. Die Brandermittlungen wurden durch die Polizei aufgenommen. Die Brandursache ist zum jetzigen Zeitpunkt unklar. Auch die Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Emden - Verkehrsunfallflucht

Emden - Am Dienstag, in der Zeit zwischen 09:05 Uhr und 10:10 Uhr, wurde ein grauer Fiat Stilo durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer in der Straße "Am Lindengraben" beschädigt. Der Pkw war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Hesel - Exhibitionistische Handlung

Hesel - Am gestrigen Nachmittag, gegen 14:10 Uhr, kam es zu einer exhibitionistischen Handlung zum Nachteil einer 32-jährigen Frau aus Hesel. Die 32-jährige parkte ihren Pkw auf dem rückwärtigen Parkplatz einer Wohnung, die an der Oldenburger Straße in Höhe der dortigen Tankstelle gelegen ist. Als sie aus ihrem Pkw ausstieg, konnte sie eine männliche Person dabei beobachten, die an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau sprach den Mann an, woraufhin dieser fußläufig den Parkplatz in unbekannte Richtung verließ. Der Mann wird auf ein Alter zwischen 60 bis 70 Jahren geschätzt. Er trug graue/weiße Haare und war mit einem weißen Hemd sowie einem darüber befindlichen schwarzen Pullover bekleidet. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Leer - Am heutigen Vormittag wurde auf einem Parkplatz des Action-Marktes an der Papenburger Straße ein blauer VW, Multivan vermutlich beim Ein-oder Ausparken durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-339

Polizeistation Filsum 04957-334

Polizeistation Hesel 04950-1214

Polizeistation Jemgum 04958-298

Polizeistation Moormerland 04954-89381110

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-61751

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-1239

Polizeistation Weener 04951-913110

Polizeistation Westoverledingen 04955-935393

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Leer/Emden

Heike Rogner

Telefon: 0491/97690-104

E-Mail: pressestelle@pi-ler.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-ler.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell