POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 08.01.2020

Beförderungserschleichung/Festnahme ++ Diebstahl aus Wohnhaus ++ Diebstahl aus Tanzschule ++ Diebstahl von Fahrzeugteilen ++ Diebstahl von Schallplatten ++

Leer - Beförderungserschleichung/Festnahme

Leer - Am heutigen Morgen wurde ein 38-jähriger Mann aus Litauen aufgrund eines offenen Haftbefehls durch Beamte der Polizei festgenommen. Der Mann war zuvor im Zug der deutschen Bahn aufgefallen, da er ohne Beförderungsschein von Bad Zwischenahn nach Leer fuhr. Eine Mitarbeiterin der deutschen Bahn bat daraufhin einen im Zug befindlichen Polizeibeamten um Unterstützung. Eine hinzugerufene Streifenwagenbesatzung nahm den Mann aus Litauen am Bahnsteig in Leer entgegen. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Beamten fest, dass der Mann aufgrund eines vorliegenden Haftbefehls gesucht wird. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde er in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Gegen ihn wird nun zustätzlich wegen des Erschleichens von Leistungen ermittelt.

Emden - Diebstahl aus Wohnhaus

Emden - In dem Zeitraum zwischen gestern Morgen und gestern Nachmittag hebelte ein unbekannter Täter ein rückwärtiges Fenster eines Wohnhauses in der Straße "Butendiek" auf. Aus den Räumlichkeiten entwendete der Täter zwei Laptops. Unter Mitnahme des Diebesgutes konnte der Täter unerkannt flüchten. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Emden - Diebstahl aus Tanzschule

Emden - Ein bislang unbekannter Täter hebelte die Eingangstür einer Tanzschule in der Auricher Straße auf und entwendete aus den Räumlichkeiten Bargeld und ein Smartphone. Die Tat ereignete sich zwischen Montagabend und Dienstagmorgen. Der Tatort wurde aufgenommen und Spuren gesichert. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Nortmoor - Diebstahl von Fahrzeugteilen

Nortmoor - In dem Zeitraum zwischen letzten Freitagnachmittag und Montagmorgen kam es auf dem Gelände eines Landmaschinenhandels in der Gewerbestraße zu einem Diebstahl von mehreren Fahrzeugteilen. Nach derzeitigen Erkenntnissen montierte der Täter Scheinwerfer von zwei Teleskopladern ab. Die Teleskoplader waren als Ausstellungsfahrzeuge auf dem Gelände abgestellt worden. Weiterhin wurde ein Unterlegkeil sowie ein Zugbolzen für einen Hoflader entwendet. Der Gesamtschaden wird derzeitig auf eine höhere, dreistellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden um Kontaktaufnahme mit der Polizei gebeten.

Neukamperfehn - Diebstahl von Schallplatten

Neukamperfehn - In der Nacht von gestern auf heute kam es zu einem Diebstahl von mehreren Schallplatten und einer Spielekonsole aus einem Wohnhaus in der Fabrikswieke. Nach derzeitigen Erkenntnissen manipulierte der Täter an dem Schloss der Eingangstür und verschaffte sich so Zugang in das Haus. Unter der Mitnahme des Diebesgutes konnte der Täter unerkannt flüchten. Der Gesamtschaden wird derzeit auf eine untere, vierstellige Summe geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

