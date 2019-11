Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Kita und Nagelstudio - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Triftweg 28.11.2019, 21.30 Uhr - 29.11.2019, 06.50 Uhr

Unbekannte sind zwischen Donnerstagabend 21.30 Uhr und Freitagmorgen 06.50 Uhr in die Räume einer Kindertagesstätte mit angegliederter Krippe und die Räume eines Nagelstudios in der Straße Triftweg eingebrochen. Was sie dabei genau erbeuteten und wie hoch der angerichtete Gesamtschaden ist, werden die Ermittlungen in den nächsten Tagen ergeben. Fest steht, dass die Täter im angegebenen Tatzeitraum gewaltsam ein Fenster der Tagesstätte öffneten und durch dieses ins Innere der Betreuungseinrichtung gelangten. Hier wurden diverse Räume betreten, Schränke und Schubladen nach Bargeld durchsucht. Anschließend gelangten die Täter über das Obergeschoss zum angrenzenden Nagelstudio, und gegenüberliegenden Krippenräume, welche sie betreten konnten nachdem sie mit brachialer Gewalt die Zugangstüren geöffnet hatten. Auch hier scheuten sie nicht davor zurück, sämtliche Behältnisse nach sich lohnender Beute zu durchsuchen. Danach verschwanden die Täter unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben und bitte um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt, Rufnummer 05351/521-0.

