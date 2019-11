Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Vorfahrt missachtet - 2 Fahrzeuge Totalschaden

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Kreuzheide, Kreisstraße 46 28.11.2019, 15.44 Uhr

Ein Verkehrsunfall mit mindestens einer leicht verletzten Person und einem Gesamtschaden von 4.500 Euro ereignete sich am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 46, Ecke Hubertusstraße. Nach Aussagen von Beteiligten und Zeugen befuhr gegen 15.44 Uhr ein 80 Jahre alter Kraftfahrer aus Wolfsburg die K 46 (Jembker Straße) in Richtung Warmenau und wollte nach links in die Hubertusstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine 35 Jahre alte Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Gifhorn, die mit ihrem VW Golf die K46 (Kohlgärten) in Richtung Brackstedt befuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei sich die 35-Jährige scheinbar leichte Verletzungen zuzog. Sie wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung versorgt und musste sich dann im Laufe des Tages dennoch in stationäre Behandlung begeben. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

