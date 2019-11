Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Folgemeldung zur Festnahme nach mehreren Einbrüchen in Bekleidungsgeschäfte

Bad Segeberg (ots)

Wie bereits berichtet, wurde am Freitag, den 15.11.2019, ein 24- jähriger Elmshorner festgenommen.

Das Polizeirevier Elmshorn und die Kriminalpolizeistelle Elmshorn hatten nach mehreren Geschäftseinbrüchen kurzfristig reagiert und die polizeiliche Präsenz in den Nächten im Stadtgebiet erhöht.

Eine Auswertung der Videoaufzeichnungen des Einbruches am 14.11.2019 ergab, dass sich der Täter lediglich 17 Sekunden im Geschäft aufgehalten hat und in dieser Zeit hochwertige Jacken im vierstelligen Wert entwendete.

Die erste Streife traf bereits eine Minute nach der Auslösung des Alarms am Tatort ein. Zu diesem Zeitpunkt war der Täter bereits verschwunden.

Durch intensive Ermittlungen konnten große Teile des Stehlguts im Umfeld des Tatortes aufgefunden werden. Als die Beamten dort am Freitag weitere Maßnahmen durchführten, erschien der polizeibekannte 24-Jährige am Ablageort und wurde vorläufig festgenommen, weil er eine aus dem Einbruch stammende Jacke trug. Die restlichen Jacken konnten in einem Versteck und in seiner Wohnung aufgefunden werden.

Der 24-Jährige räumte in den anschließenden Vernehmungen zwei Einbrüche in Bekleidungsgeschäfte in der vergangenen Woche ein. Darüber hinaus gestand der Elmshorner diverse Ladendiebstähle und Fahrraddiebstähle aus der jüngeren Vergangenheit.

Die zu Beginn der letzten Woche entwendeten Jacken will der Beschuldigte im Stadtgebiet an unbekannte Personen verkauft haben, um seine Drogensucht zu finanzieren.

Wer Angaben zum Verbleib dieser Jacken machen kann wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Elmshorn unter der Telefonnummer 04121 / 8030 in Verbindung zu setzen.

Über die Staatsanwaltschaft Itzehoe wurde ein Untersuchungshaftbefehl beantragt, welcher am 16.11.2019 durch den Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Itzehoe erlassen wurde. Der Beschuldigte wurde daraufhin in die Justizvollzugsanstalt verbracht.

Da der 24-Jährige die beiden Einbrüche in ein weiteres Bekleidungsgeschäft in Elmshorn allerdings vehement bestreitet, setzt die Polizei ihre intensiven Ermittlungen fort.

