Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und anschließender Verkehrsunfallflucht

Altendiez (ots)

Am frühen Morgen des 27.10.2019, zwischen 02:00 und 02:30 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Pkw-Fahrer aus der VG Diez die Straße "Lahnblick" in Altendiez in Fahrtrichtung Holzappeler Straße. Dabei kam er in einer Linkskurve aufgrund von vorherigem Alkoholkonsum in Verbindung mit nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit seinem PKW in einen angrenzenden Acker. Hier blieb das Fahrzeug stecken, was der Fahrer zum Anlass nahm, von der Unfallstelle zu flüchten. Aufgrund von eingeleiteten Ermittlungen, konnte der verantwortliche Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte die oben genannte Unfallursache. Ihm wurde daher eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein beschlagnahmt. Der Fahrer muss nun mit Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernen vom Unfallort rechnen.

