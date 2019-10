Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz von China-Restaurant

Montabaur-Heiligenroth (ots)

Am heutigen Samstag kam es gegen 12:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines chinesischen Restaurants in Heiligenroth. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte hierbei beim Ein- oder Ausparken ein auf dem Parkplatz geparktes Fahrzeug im Bereich der Beifahrerseite über eine Länge von mehr als einem Meter. Den Unfallspuren am Fahrzeug nach zu deuten, dürfte es sich um ein Fahrzeug hellerer Farbe gehandelt haben. Der Täter entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallverursacher nachzukommen. Die Polizei Montabaur bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 02602-92260.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell