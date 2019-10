Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez und Flacht - Einbrüche in Kindergärten -

Diez und Flacht (ots)

In der Nacht von Mittwoch (23/10) auf Donnerstag (24/10) wurde in gleich drei Kindergärten in Diez und Flacht eingebrochen bzw. versucht einzubrechen:

1. Hier war der Kindergarten "Kinderhafen" (Diez, Schlossberg) betroffen. Der Zutritt erfolgte nach Einwerfen von Fensterscheiben. Entwendet wurden u. a. einige Elektrogeräte.

2. Weiter wurden im Kindergarten "Am Hexenberg" (Diez, Friedhofstraße) zunächst ebenfalls Scheiben eingeworfen. Gegen 03:20 Uhr wurden zwei Personen gesehen, die fluchtartig diesen Tatort verließen. Zu einem Einstieg in das Gebäude kam es offensichtlich nicht.

3. Ebenfalls beim Versuch blieb es im Kindergarten "Unterm Sternenzelt" (Flacht, Am Kindergarten).

Die Polizei Diez bittet etwaige Zeugen oder Hinweisgeber, ihre Beobachtungen zu diesen Straftaten telefonisch oder per E-Mail mitzuteilen.

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/6010

E-Mail: pidiez@polizei.rlp.de



