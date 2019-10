Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Bild-Infos

Download

Ruppertshofen/Rhein-Lahn-Kreis (ots)

Am Freitag, 25.10.2019 wurde morgens um 05:57 Uhr durch ein Fahrzeug eine Gartenmauer, ein Grenzstein sowie eine Böschung beschädigt. Der Fahrer kam in Ruppertshofen am Ortsende in Richtung Miehlen nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte dort die genannten Beschädigungen. Anschließend entfernte sich der Fahrer, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Diverse Fahrzeugteile wurden sichergestellt. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.

Anhand der bisher geführten Ermittlungen dürfte es sich bei dem Unfallfahrzeug um einen VW Passat älteren Baujahrs, Farbe Grün, mit orangefarbenen Stoßfängern handeln.

Die Polizeiinspektion St. Goarshausen bittet um Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem/der Fahrer/in.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion St. Goarshausen



Telefon: 06771-9327-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell