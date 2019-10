POL-PDMT: Altendiez - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Polizeidirektion Montabaur

Am 24.10.2019 gegen 19:00 Uhr ereignete sich auf der B417 zwischen Altendiez und Hirschberg ein Verkehrsunfall mit mehreren, zum Teil schwerverletzten Personen. Der 27-jährige Fahrer eines Sportwagens befuhr die B417 in Fahrtrichtung Hirschberg. In einer Rechtskurve brach, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, das Heck des Fahrzeugs aus und er geriet auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem mit zwei Personen besetzten PKW. Der Unfallverursacher wurde hierbei schwer, die anderen Personen leicht verletzt. Alle wurden zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Die Straße musste kurzzeitig gesperrt werden.

