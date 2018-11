POL-HSK: Marihuana-Plantage entdeckt

Sundern (ots) - In Langscheid wurden Ermittler der Kriminalpolizei am Donnerstagmittag gegen 12.00 Uhr zu einer vermieteten Garage in der Langscheider Straße gerufen. Hier hatte der Besitzer einen verdächtigen Geruch wahrgenommen. Nach dem Öffnen der Garage staunten die Beamten nicht schlecht. Knapp 100 Marihuana-Pflanzen zwischen 60 und 90 cm wurden dort aufgezogen. Die Pflanzen wurden sichergestellt. Schnell konnten die Polizisten die Mieter der Garage ausmachen und vorläufig festnehmen. Ein 26-jähriger Mann aus Sundern wurde mittlerweile wieder entlassen. Ein 25-jährige Mann, welcher aktuell keinen Wohnsitz hat, wurde am Freitagnachmittag dem Haftrichter vorgeführt. Er sitzt nun in Untersuchungshaft.

