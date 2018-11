POL-HSK: Unfall auf der Rixener Straße

Brilon (ots) - Am Donnerstagmorgen kam es auf der Rixener Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 09.00 Uhr war eine 26-jährige Frau aus Brilon mit ihrem Wagen in Richtung Altenbürener Straße unterwegs. Auf der Fahrbahn war ein 65-jähriger Mann aus Brilon mit seinem Krankenfahrstuhl unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte die Frau mit dem Mann. Der Mann wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

