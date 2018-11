POL-HSK: Zwei schwer verletzte Personen nach Trunkenheitsunfall

Medebach (ots) - In der Straße Glindfeld kam es am Mittwochabend gegen 21.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger Mann aus Battenberg war mit seinem Wagen in Richtung Medelon unterwegs. In einer Linkskurve kam er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen eine Baumgruppe am Rande des Medebachs. Der 29-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt. Ein beim Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über einer Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

