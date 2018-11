POL-HSK: Unsittliche Berührung

Arnsberg (ots) - Ein 16-jähriges Mädchen meldete am Samstagabend eine sexuelle Belästigung in Oeventrop. Nach Angaben des Mädchens ging sie gegen 22.45 Uhr über den Ruhrradweg im Bereich des Segelflugplatzes. Ein Mann näherte sich von hinten und berührte das Mädchen unsittlich. Die junge Dame wehrte sich und schlug den Mann ins Gesicht. Anschließend konnte sie flüchten. Aufgrund der Dunkelheit liegt nur eine vage Beschreibung des Mannes vor. Dieser soll schwarze Haare und möglicherweise eine dunkle Hautfarbe haben. Aufgrund der Gegenwehr wurde der Täter vermutlich im Gesicht verletzt. Die Polizei sucht Zeugen, die am Samstagabend eine verdächtige Person im Bereich der Straße "Zum Spatzennest" gesehen haben. Wer kann Angaben zu einer im Gesicht verletzten Person machen? Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

