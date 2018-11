POL-HSK: Marihuanawolke führt zur Festnahme

Arnsberg (ots) - Korrektur (Ort): Zeugen meldeten der Polizei am Freitag eine Geruchsbelästigung im Bereich des Stemeler Kindergartens. Die Zeugen gaben an, dass es je nach Windrichtung bereits seit einigen Wochen immer wieder nach Marihuana roch. Auch die Polizisten stellten den eindeutigen Drogengeruch fest. Die Spur führte zu einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus auf der Straße "Am Gallenstück". Die Tür war durch den Mieter zusätzlich mit einer Folie abgedichtet worden. Die Abdichtung und zusätzlich aufgestellte Duftspender konnten die Ausbreitung der Marihuanawolke jedoch nicht verhindern. In der Wohnung fanden die Beamten eine Cannabisplantage mit über 60 erntereifen Pflanzen. Die Ernte hätte einen Ertrag von etwa einem Kilogramm Marihuana ergeben. Die Polizei stellte die Pflanzen sicher. Die Ermittlungen führten die Polizei zu einem 28-jährigen Mann aus Iserlohn. Dieser hatte die Wohnung in Stemel angemietet. Der Mann wurde vorläufig verhaftet. Nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen. Die weiteren Ermittlungen zum Sachverhalt dauern an.

