POL-HSK: Handydieb

Brilon (ots) - Ein jugendlicher Dieb stahl am Freitag zwei I-Phones aus einem Mobilfunkgeschäft an der Bahnhofstraße. Gegen 14 Uhr betrat der junge Täter das Geschäft. Kurze Zeit später lief er aus dem Laden. Hierbei löste der Diebstahlalarm aus. Der Junge konnte über die Bahnhofstraße in Richtung Kreuziger Mauer flüchten. Beschreibung: etwa 13 bis 15 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, südländisches Aussehen, schwarze, an den Seiten kurz rasierte Haare, schwarze Jogginghose, schwarze Joggingjacke mit drei weißen Streifen (vermutlich Adidas) Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Brilon unter 02961 - 90 200 in Verbindung.

