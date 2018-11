POL-HSK: Scheinwerfer am Kreuzweg entwendet

Hallenberg (ots) - Zwischen dem 06. und 08. November entwendeten unbekannte Täter einen Scheinwerfer am Hallenberger Kreuzweg. Dieser beleuchtete die angrenzende Kapelle. Die Täter hebelten einen Schaltkasten auf und unterbrachen die Stromzufuhr. Anschließenden montierten die Diebe den Strahler ab. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

