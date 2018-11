POL-HSK: Motorradunfall

Sundern (ots) - Ein 63-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag bei einem Unfall auf der Landstraße 544 schwer verletzt. Möglicherweise rutschte das Motorrad auf einer Dieselspur weg. Gegen 09 Uhr fuhr der Mann aus dem Kreis Warendorf auf der Landstraße in Richtung Hövel. Im Bereich einer Kurve rutschte das Motorrad zur Seite, so dass der Mann stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu. Im Bereich der Unfallstelle befand sich eine Dieselspur. Der Kradfahrer wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Um das nicht mehr fahrbereite Motorrad kümmerten sich die beiden Begleiter des Mannes.

