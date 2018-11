Hochsauerlandkreis (ots) - Winterberg Drei Einbrüche in Geschäfte wurden der Polizei in Winterberg am Wochenende gemeldet.

An der Marktstraße schlugen unbekannte Täter am Montag gegen 02.50 die Scheibe einer Videothek ein. Aus einer Vitrine im Laden entwendeten sie E-Zigaretten und anderes Zubehör. Anwohner konnten eine Person in Richtung Kirchstraße flüchten sehen. Eine genaue Beschreibung ist jedoch nicht möglich.

Ein Schnellrestaurant an der Straße "Am Hagenblech" suchten unbekannte Täter in der Nacht zum Samstag auf. Zwischen 01.30 Uhr bis 06.30 Uhr hebelten sie die Schiebefenster der Autoschalter auf. Von der Verkaufstheke nahmen die Täter eine Spendenbox und brachen diese auf. Das Gebäude wurde nicht betreten.

Bereits am Freitagmorgen stellten Mitarbeiter den Aufbruch eines Kassenhäuschens an der Panorama-Erlebnisbrücke fest. Auch hier hatten die Täter ein Schiebefenster aufgehebelt. Das Häuschen wurde nicht betreten. Ob sie etwas entwenden konnten, ist bislang nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Donnerstag, 16.30 Uhr bis Freitag, 07.45 Uhr.

In allen Fällen bittet die Polizei um Hinweise. Diese werden von der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 entgegengenommen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell