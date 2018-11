POL-HSK: Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall auf der B 236

Schmallenberg (ots) - Am Samstagabend gegen 19:20 Uhr befuhr ein 25-jähriger aus Schmallenberg mit seinem PKW die Bundesstraße 236 von Winkhausen Richtung Gleiberg. Auf regennasser Fahrbahn kam er mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve ins Schleudern und rutschte quer in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Auto eines gegenkommenden 58-jährigen Schmallenbergers zusammen, der bei der Kollision leicht verletzt wurde. Der 25-jährige Unfallverursacher und eine 54-jährige Beifahrerin im entgegenkommenden Fahrzeug wurden schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge wurden so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zudem wurde eine Leitplanke beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 10.000,-- EUR geschätzt.

