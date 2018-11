POL-HSK: Straßenraub

Arnsberg (ots) - Am Freitag, 22:25 Uhr, wurde ein 36-jähriger Mann aus Arnsberg am Europaplatz aus einer Gruppe von vier männlichen Personen heraus angepöbelt. Ohne für ihn ersichtlichen Grund sei der Geschädigte niedergeschlagen worden. Am Boden liegend wurde er weiter mit Tritten traktiert. Hierdurch wurde er leicht verletzt. Anschließend wurden ihm sein Handy und seine Halskette abgenommen. Die bislang unbekannten Täter seien in Richtung Landgericht geflüchtet. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurde die Kette wieder aufgefunden. Nähere Erkenntnisse zu den Täter liegen nicht vor. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden an die Polizei erbeten. (PK)

