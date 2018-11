POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Arnsberg (ots) - Am Freitag, 16:21 Uhr, befuhr ein 53-jähriger Pkw-Fahrer aus Arnsberg die Hönnetalstraße und beabsichtigte, an der Oehlinghauser Mühle nach links auf die L682 abzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer 32-jährigen Pkw-Fahrerin aus Arnsberg. Diese befuhr die L682 von Herdringen in Richtung Holzen. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierdurch wurden der 53-Jährige, die 32-jährige Unfallbeteiligte und deren 1-jährige Tochter leicht verletzt. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt nach ersten Schätzungen ca. 30.000,- Euro. (PK)

