POL-BOR: Heek - Alkoholisiert gefahren

Heek (ots) - Auf einen Blutalkoholwert von circa 1,9 Promille deutete in der Nacht zu Samstag ein Test bei einem Autofahrer in Heek hin. Polizeibeamte hatten ihn gegen 00.05 Uhr auf der Bahnhofstraße kontrolliert. Für den 47-jährigen Heeker stand statt der Weiterfahrt die Entnahme einer Blutprobe an.

