POL-BOR: Heek - Jugendliche fahren mit Blaulicht durch Heek

Heek (ots) - Ein schlechter Scherz, der Konsequenzen nach sich zieht: Mit einem eingeschalteten Blaulicht unterwegs waren am Freitagabend gegen 22.55 Uhr vier junge Leute im Alter von 17 und 18 Jahren in Heek. Zeugen beobachteten, wie sie damit ein anderes Fahrzeug im Ortskern anhielten. Sie verständigten die Polizei. Die Besatzung einer Funkstreife konnte den betreffenden Wagen wenig später ausfindig machen - anhalten wollte der 18 Jahre alte Fahrer aus Heek jedoch nicht. Er gab Gas und flüchtete, wobei er einen Bordstein streifte und eine Radkappe verlor. Die Funkstreife konnte die Flucht schließlich auf der B70 in Richtung Schöppingen beenden.

