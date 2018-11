POL-BOR: Ahaus - Betrügerin ruft an

Ahaus (ots) - Mit der Microsoft-Masche hat eine Unbekannte am Samstag versucht, Zugang zum Computer einer Ahauserin zu bekommen. Die Anruferin meldete sich gegen 08.30 Uhr bei der 31-Jährigen. Sie behauptete, Mitarbeiterin der Firma Microsoft zu sein. Die mit englischem Akzent sprechende Anruferin wollte die Kennwörter für den Computer der Ahauserin in Erfahrung bringe. Diese beendete das Gespräch. Bei dieser Masche haben es die Betrüger auf die persönlichen Daten der Opfer abgesehen. Ebenso geben sie im Laufe eines Kontaktes vor, auf dem Wege der Fernwartung die Sicherheit eines Computers wieder herstellen zu wollen. Am Ende geht es aber immer nur um eines: die Betroffenen um Geld zu erleichtern.

