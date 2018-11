POL-BOR: Bocholt - Kellergeschoss geflutet

Bocholt (ots) - Das Kellergeschoss eines Rohbaus haben Unbekannte in der Nacht zum Samstag an der Straße Am Efing in Bocholt mutwillig unter Wasser gesetzt. Sie hatten eine Sicherung am Ablaufrohr der Baustellenentwässerung entriegelt. Das Wasser beschädigte die Kellerdämmung und schwemmte Sand hinein. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag, 15.00 Uhr, und Samstag, 06.05 Uhr. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

