POL-BOR: Borken - Wagen beim Einparken beschädigt

Borken (ots) - Einen Sachschaden von circa 2.100 Euro hat eine Autofahrerin am Samstag nach einem Unfall in Borken hinterlassen. Sie hatte gegen 14.30 Uhr beim Einparken einen anderen Wagen beschädigt, der ebenfalls auf einem Parkplatz am Vennehof gestanden hatte. Die Verursacherin entfernte sich. Während der Unfallaufnahme kehrte die 81-jährige Rekenerin zurück zu ihrem Fahrzeug und erklärte den Beamten, nach dem Aussteigen keinen Schaden festgestellt zu haben.

