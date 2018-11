POL-BOR: Stadtlohn - Überraschter Einbrecher flüchtet

Stadtlohn (ots) - Eine Zeugin hat am Samstag in Stadtlohn einen Einbrecher überrascht. Als sie gegen 19.30 Uhr eine Wohnung an der Josefstraße betrat, bemerkte sie den Unbekannten. Er hatte versucht, sich hinter einer Tür zu verstecken. Die 56-Jährige sprach den Einbrecher an. Der ergriff die Flucht und stieß die Frau dabei zur Seite. Der Unbekannte entwendete Bargeld. Der Täter ist circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, etwa 30 bis 45 Jahre alt, trägt kurze, dunkle, leicht gegelte Haare, hat ein blasses Gesicht und war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer grauen Winterjacke. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell