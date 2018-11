POL-BOR: Stadtlohn/Velen - Zeugen verfolgen alkoholisierten Fahrer

Stadtlohn/Velen (ots) - In einem Straßengraben an der Holthausener Straße in Velen-Ramsdorf endete am Samstagabend eine Trunkenheitsfahrt, die ihren Ausgang zuvor in Stadtlohn-Almsick genommen hatte. Zeugen waren dort auf einen Wagen aufmerksam geworden, der halb im Graben stand. Als sie den Fahrer ansprachen, machte der auf sie einen alkoholisierten Eindruck. Dieser sollte sich verfestigen: Der Mann entfernte sich mit seinem Wagen. Die Zeugen fuhren ihm nach und beobachteten, dass das vorausfahrende Auto immer wieder in den Gegenverkehr geriet und in Schlangenlinien fuhr. Als der Wagen schließlich gegen 21.45 Uhr in einem Straßengraben in Ramsdorf zum Stehen kam, wollte der Fahrer zu Fuß flüchten. Die Zeugen hielten ihn fest, bis die Polizei eintraf. Ein Atemalkoholtest deutete auf einen Blutalkoholwert von 2,3 Promille hin. Die Beamten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe bei dem 28-jährigen Weseler, stellten den Führerschein sicher und fertigten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell