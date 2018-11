POL-BOR: Stadtlohn - Radfahrerin im Kreisverkehr erfasst

Stadtlohn (ots) - Leichte Verletzungen hat eine 62 Jahre alte Radfahrerin am Samstag in Stadtlohn erlitten. Die Stadtlohnerin fuhr gegen 20.15 Uhr im Kreisverkehr Burgstraße/Kalterweg, als eine 33-jährige Autofahrerin aus Ahaus sie beim Einfahren in den Kreisel erfasste. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 600 Euro.

