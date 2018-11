POL-BOR: Ahaus - Im Schlossgarten vor Baum geprallt

Ahaus (ots) - Eine folgenreiche Autofahrt unternahm am Samstag gegen 05.50 Uhr ein 17-Jähriger in Ahaus: Er fuhr mit dem Wagen seines Vaters in den Schlossgarten und prallte dort gegen einen Baum. Gemeinsam mit seinem 15-jährigen Beifahrer, ebenfalls Ahauser, schob er den nicht mehr fahrbereiten Pkw in die Tiefgarage am Domhof. Ein Zeuge war auf das Geschehen aufmerksam geworden und verständigte die Polizei. Im Zuge der Unfallaufnahme erschienen die zunächst geflüchteten Jugendlichen wieder am Unfallfahrzeug. Beide flüchteten zunächst wieder, der 17-Jährige kehrte jedoch zurück. Ein Atemalkoholtest deutete bei ihm auf einen Blutalkoholwert von circa 1,4 Promille hin; er besitzt keine erforderliche Fahrerlaubnis. Die Beamten fertigten eine Anzeige und veranlassten die Entnahme von Blutproben.

