POL-BOR: Vreden - Einbruch in Gaststätte

Vreden (ots) - Die Geldkassette aus einem Spielautomaten haben Unbekannte am Samstag bei einem Einbruch in Vreden mitgehen lassen. Die Täter waren gegen 05.50 Uhr gewaltsam in eine Gaststätte an der Wüllener Straße eingedrungen. Sie hatten sich Zugang verschafft, indem sie ein Toilettenfenster aufhebelten. Von den beiden unbekannten Tätern liegt folgende Beschreibung vor: etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkel gekleidet, einer trug vermutlich eine Jogginghose mit weißen Streifen. Sie waren beobachtet worden, als sie in Richtung Beatrixstraße/Theophanostraße flüchteten. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

