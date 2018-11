POL-HSK: Einbruch im EDEKA-Markt

Medebach (ots) - In der Nacht vom Samstag auf Sonntag, zwischen 03:30 Und 04:00 Uhr schlugen unbekannte Täter eine Scheibe des EDEKA-Marktes in der Bachstraße ein und entwendeten eine noch unbekannte Menge an Zigaretten. Zeugen beobachteten zwei Personen, die vermutlich aus dem Geschäft kamen und mit einem PKW mit abgeklebten Kennzeichen wegfuhren. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen vor Ort.

AS

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell