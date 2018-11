POL-HSK: Auseinandersetzung an der Hauptstraße

Winterberg (ots) - Am Sonntag wurde die Polizei gegen 04.30 Uhr zu einer Schlägerei an der Hauptstraße gerufen. Vor Ort trafen die Beamten auf zwei leichtverletzte Schmallenberger. Diese gaben an, mit dem Auto über die Hauptstraße gefahren zu sein. In Höhe eines Spielzeuggeschäfts trat ein Fußgänger gegen die Beifahrertür. Als die beiden Schmallenberger daraufhin aus dem Auto stiegen, wurden sie von einer Gruppe von fünf Männer angegangen. Die Gruppe schlug mit Steinen und Metallgegenstände auf die 19- und 27-jährigen Männer ein. Als eine Zeugin die Polizei rief, flüchteten die Täter in Richtung Marktplatz. Die Täter hatten ein südländisches Aussehen. Eine Person trug eine schwarz-weiß karierte Weste. Die anderen Personen waren dunkel bekleidet und trugen teilweise Kappen. Eine direkt eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Winterberg unter 0 29 81 - 90 200 in Verbindung.

