POL-HSK: Kältemittel entwendet

Meschede (ots) - Unbekannte Täter hatten es zwischen dem 07. und 13. November auf Flaschen mit Kältemittel abgesehen. Die 12kg-Flaschen befanden sich in einer Gitterbox auf dem Gelände eines Autoteilehändlers an der Jahnstraße. Die Täter brachen die Box auf und entwendenden 20 Flaschen. Unerkannt konnten die Täter mit ihrer Beute flüchten. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

