POL-HSK: Unfallwagen aus dem Märkischen Kreis gesucht

Arnsberg (ots) - Am Dienstagabend wurde die Polizei zu einer Bushaltestelle im Bereich der WEPA in Müschede gerufen. Zeugen hatten hier gegen 21.45 Uhr einen Unfall beobachtet. Ein älterer Ford-Kombi war gegen eine Leitplanke gefahren. Die beiden Fahrzeuginsassen stiegen aus dem Wagen aus und begutachteten den Schaden. Die Männer waren zwischen 20 und 25 Jahre alt. Der Fahrer war etwa 1.80 cm groß, war dünn und trug eine Jacke mit hellen und dunklen Farben. Der Beifahrer war ebenfalls etwa 1.80 cm groß, hatte eine kräftige Statur, trug eine dunkle Jacke und eine helle Jogginghose. Dei beiden Männer fuhren anschließend von der Unfallstelle davon, ohne eine Schadensrregulierung einzuleiten. Hinweise richten sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200.

