Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Festnahme zweier Fahrraddiebe - ein Beschuldigter leistet Widerstand

Diez (ots)

Am 25.10.2019 meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 23:57 Uhr über Notruf, dass er gerade zwei männliche Personen fußläufig verfolge, welche zuvor in der Wilhelmstraße ein E-Bike entwendet hätten. Durch ständige Standortdurchgabe konnten zwei Streifenbesatzungen an die Beschuldigten herangeführt und diese im Hof eines Einfamilienhauses in der Unterwirtstraße gestellt und festgenommen werden. Hierbei leistete einer der Beschuldigten massiven Widerstand, indem er nach den Beamten trat und schlug. Eine Beamtin wurde hierbei verletzt. Sie erlitt zwei blutende Wunden an den Händen und mehrere Hämatome/Schwellungen an den Schienbeinen sowie an einem Knie. Der Beschuldigte wies eine hohe Atemalkoholkonzentration auf und stand augenscheinlich auch unter BtM-Einfluss. Ihm wurde auf Anordnung des Bereitschaftsstaatsanwalts eine Blutprobe entnommen. Anschließend wurde er an seine Erziehungsberechtigten übergeben.

