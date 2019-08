Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Werlte (ots)

Am Mittwochmorgen ist es auf der Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 63-jährige Pedelecfahrerin wurde dabei schwer verletzt. Sie war gegen 9.45 Uhr, aus Richtung Oldenburger Straße kommend, auf dem Radweg unterwegs. Als sie an einem Fußgängerübergang die Fahrbahn überqueren wollte, wurde sie offenbar von dem einem in Richtung Oldenburger Straße fahrenden 68-jährigen Mann übersehen. Er konnte seinen Mercedes nicht rechtzeitig stoppen, so dass es zu einem Zusammenstoß kam. Die Frau stürzte und verletzte sich schwer.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell