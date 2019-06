Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Bodenseekreis

Konstanz (ots)

Oberteuringen

Traktorfahrer tödlich verletzt

Der 84-jährige Fahrer eines landwirtschaftlichen Schmalspurschleppers befuhr am Samstag gegen 10.10 Uhr die Bachhäckerstraße in Richtung Rammetshofen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam er auf Höhe der Einmündung Mörikeweg nach links von der Fahrbahn ab und fuhr auf den dortigen Gehweg, kollidierte mit einer Straßenlaterne und kam im Anschluss in einer Hecke zum Stillstand. Trotz einer sofortigen Reanimation durch einen Passanten, verstarb der Fahrer später in einem nahegelegenen Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 2000 Euro.

Friedrichshafen

Betrunkener Mann greift Polizisten an

Ein 29-jähriger Mann versuchte am Samstagabend gegen 23:15 Uhr mehrfach in das Zeppelinmuseum zu gelangen. Dort fand eine Party statt. Er konnte durch den Sicherheitsdienst fixiert werden. Beim Verbringen ins Polizeifahrzeug biss er einem Polizeibeamten in den rechten Unterarm und die rechte Hand. Da der Beamte Handschuhe und eine Regenjacke trug, wurde er nicht verletzt. Bei der Fahrt zum Polizeirevier versuchte er dann gegen die Beamten zu treten bzw. einen Kopfstoss zu verabreichen. Zeitgleich sprach er diverse Beleidigungen aus. Er musste die Nacht über im Polizeigewahrsam verbringen.

