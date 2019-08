Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Sozia nach Unfall in Lebensgefahr

Papenburg (ots)

Am Mittwochabend ist es auf der Straße Wiek rechts zu einem Verkehrsunfall gekommen. Zwei junge Erwachsene wurden dabei schwer verletzt, eine davon schwebt in Lebensgefahr. Gegen kurz vor 19.30 Uhr war der 51-jährige Fahrer eines Saab auf der Straße "Wiek links" unterwegs. Bei Überqueren der Straße "Wiek rechts" übersah er einen von links kommenden, mit zwei Personen besetzten Motorroller. Es kam zum Zusammenstoß. Der 19-jähriger Fahrer des Rollers erlitt schwere Verletzungen. Die 20-jährige Sozia schwebt in Lebensgefahr.

