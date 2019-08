Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Uelsen- Unbekannte stehlen Blumenkübel

Uelsen (ots)

In der Nacht zu Dienstag haben zwei bislang unbekannte Täter versucht zwei bepflanzte Blumenkübel in der Straße Am Rott zu stehlen. Als sie von einem Zeugen angesprochen wurden, stellten sie die Kübel ab und flüchteten mit einem PKW.

Hinweise nimmt die Polizei in Uelsen unter der Rufnummer 05942)358 entgegen.

